Stellantis: 500 compie 65 anni, elettrica è leader in Italia

TORINO, 04 LUG - La Fiat 500, icona della nuova dolce vita italiana, compie 65 anni. Nel primo semestre del 2022 la Nuova 500 è terza in Europa nel mercato elettrico totale, numero uno del mercato elettrico in Germania e in Italia e sul podio in Francia e Spagna. In soli due anni è stata scelta da oltre 100.000 clienti e ha vinto 30 premi internazionali in nove Paesi. La Nuova 500 attualmente è venduta in 38 Paesi di quattro diverse aree geografiche: Europa, America Latina, Medio Oriente e Giappone. Fiat lancia due nuovi spot tv con protagonista il green ambassador Leonardo DiCaprio sono appena stati pubblicati e raccontano come l'impegno per un futuro sostenibile possa essere anche divertente e smart: Evergreen e The Stick.

