Stellantis: a Melfi dal 2 al 7/3 nuovo stop alla produzione

POTENZA, 01 MAR - "La direzione dello stabilimento Stellantis di Melfi (Potenza) ha annunciato ai sindacati un nuovo stop della produzione a causa dei problemi collegati all'approvvigionamento di microchip. L'attività sarà sospesa su tutto lo stabilimento dalle ore 22 del 2 marzo alle ore 6 di lunedì 7 marzo". Lo ha reso noto, in un comunicato, il segretario generale della Fim Cisl Basilicata Gerardo Evangelista. Secondo il rappresentante sindacale, "ormai è chiaro che l'obiettivo programmato da Stellantis di produrre a Melfi 24 mila veicoli a febbraio e 30 mila a marzo non sarà raggiunto, anche perché si prevedono altre fermate nelle prossime settimane. Come Fim avevamo già espresso le nostre perplessità nei giorni scorsi sul prosieguo lavorativo e organizzativo a Melfi. Il continuo stop alla produzione, oltre a confermare le nostre perplessità - ha concluso Evangelista - penalizza fortemente i livelli produttivi dello stabilimento e del suo indotto e impatta in modo significativo sul salario dei lavoratori".

