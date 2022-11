Stellantis accelera su guida autonoma, acquista aiMotive

TORINO, 17 NOV - Stellantis ha acquisito aiMotive, start-up che opera nello sviluppo di soluzioni avanzate per l'intelligenza artificiale e di software per la guida autonoma. Questa acquisizione - sottolinea una nota - migliora la tecnologia core per la guida autonoma e l'intelligenza artificiale di Stellantis, amplia il suo bacino di talenti a livello globale e potenzia lo sviluppo a medio termine della nuova piattaforma Stla AutoDrive. aiMotive - che ha la sede centrale a Budapest e uffici in Germania, Stati Uniti e Giappone con oltre 200 dipendenti - opererà come consociata di Stellantis, preservando quindi il suo spirito di start-up Il fondatore László Kishonti continuerà a guidare l'azienda come ceo di aiMotive. "L'acquisizione dell'eccellente tecnologia per la guida autonoma e l'intelligenza artificiale di aiMotive segna un contributo importante nel processo per divenire un'azienda tecnologica di mobilità sostenibile", afferma Yves Bonnefont, responsabile Software di Stellantis. "Lo spirito della startup e l'autorevole competenza di aiMotive daranno slancio per raggiungere gli obiettivi del nostro piano Dare Forward 2030". Stellantis prevede che la strategia software generi circa 20 miliardi di ricavi annui incrementali entro la fine del decennio, nell'ambito del piano strategico Dare Forward 2030, supportato da un investimento di 30 miliardi nell'elettrificazione e nel software.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA