Stellantis accordo con Archer, aiuta produzione taxi aerei

NEW YORK, 04 GEN - Stellantis scommette sui cieli e sui taxi aerei. La società ha infatti raggiunto un accordo per produrre un veicolo aereo elettrico messo a punto da Archer Aviation Inc e di fornire 150 milioni di dollari di capitale alla startup per accelerare la produzione. Midnight, questo il nome del veicolo aereo con decollo e atterraggio verticale, sarà costruito in un nuovo impianto a Covington, in Georgia. Il rafforzamento della partnership con Archer dimostra come Stellantis sta "spingendo i confini per offrire una mobilità libera e sostenibile, dalla strada al cielo".

