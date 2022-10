Stellantis con australiana Gme per materiali batterie

TORINO, 10 OTT - Dopo gli accordi con Vulcan Energy e Controlled Thermal Resources per Europa e Nord America, Stellantis va in Australia per assicurarsi nuove fonti di approvvigionamento delle materie prime e la fornitura di batterie. La società ha firmato un memorandum d'intesa non vincolante per la futura vendita di ampie quantità di prodotti a base di solfato di cobalto e nichel per le batterie da NiWest Nickel-Cobalt Project, in Australia Occidentale (NiWest). NiWest è un progetto di sviluppo avanzato sul nichel-cobalto e produrrà circa 90.000 tonnellate annue di solfato di cobalto e nichel per batterie, destinate al mercato dei veicoli elettrici. A oggi, più di 30 milioni di dollari australiani sono stati investiti in trivellazioni, test preliminari nel settore metallurgico e studi di sviluppo. "Assicurarsi nuove fonti di approvvigionamento delle materie prime e la fornitura di batterie rafforzerà la value chain di Stellantis per la produzione delle batterie destinate ai veicoli elettrici e aiuterà l'azienda a raggiungere l'ambizioso obiettivo di decarbonizzazione" spiega Maxime Picat, responsabile Acquisti di Stellantis.

