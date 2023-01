Stellantis leader in Italia per veicoli a basse emissioni

TORINO, 02 GEN - Stellantis rafforza nel 2022 la leadership nelle vendite dei veicoli Lev, quelli a basse emissioni con la spina, con una quota del 32.4%, in crescita di 1,6 punti percentuali (vetture più veicoli commerciali leggeri). Nei veicoli commerciali elettrici, Stellantis è leader con una quota del 48,2%, in crescita di 21 punti percentuali rispetto al 2021, con Fiat e Opel ai primi due posti del mercato. Tutte targate Stellantis e tutte "made in Italy" le vetture più vendute in Italia tra i Lev: al primo posto Jeep Compass 4xe, seguita da Renegade 4xe e Nuova 500 elettrica. Quest'ultima è leader assoluta nel mercato puramente elettrico.

