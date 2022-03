Stellantis: ok Ue a controllo congiunto Acc con Mercedes

BRUXELLES, 31 MAR - La Commissione europea ha approvato l'acquisizione del controllo congiunto di Automotive Cells Company (Acc), società con sede in Francia per la produzione di batterie, da parte di Stellantis, Mercedes-Benz e TotalEnergies. La Commissione ha concluso che "l'operazione proposta non solleverebbe problemi di concorrenza poiché le società non sono attive nello stesso mercato e l'impatto sui mercati collegati è molto limitato". L'operazione è stata esaminata nell'ambito della normale procedura di controllo delle concentrazioni.

