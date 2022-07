Stellantis: potrà acquistare il 3,1% detenuto da Dongfeng

MILANO, 16 LUG - Stellantis e la cinese Dongfeng hanno stipulato un accordo relativo ai 99,2 milioni di azioni ordinarie di Stellantis possedute da Dongfeng, che rappresentano il 3,16% del capitale sociale di Stellantis. Lo rende noto un comunicato di Stellantis. In conformità all'accordo, Dongfeng può presentare di volta in volta un'offerta di vendita a Stellantis, di tutte o di una parte delle azioni ordinarie Stellantis in possesso di Dongfeng. Stellantis avrà il diritto, ma non l'obbligo, di accettare tale proposta e di acquistare le azioni Stellantis offerte alla media dei prezzi di chiusura per azione su Euronext Milano per il periodo di cinque giorni di negoziazione immediatamente precedenti la data in cui il gruppo cinese presenta l'offerta. Nel caso in cui Dongfeng decida di cedere una qualsiasi parte delle sue azioni ordinarie Stellantis attraverso un processo di accelerated book build (ABB), il gruppo cinese offrirà a Stellantis l'opportunità di intervenire come investitore principale in tale transazione al prezzo di offerta risultante dal processo ABB.

