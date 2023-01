StMicroelectronics, i sindacati: "Visita Urso segnale rilevante per Catania"

«La visita nel cantiere del nuovo stabilimento catanese di STMicroelectronics del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, insieme all’amministratore delegato Jean-Marc Chéry proprio all’indomani dell’annuncio, da parte del colosso della microelettronica, di un nuovo record di utili, è un segnale rilevante per Catania e i suoi lavoratori. La multinazionale ha superato tutti gli obiettivi, raddoppiando il fatturato nel 2022 con prospettive ottimistiche per il 2023, anche grazie alla produzione e all’abnegazione di chi lavora ai piedi dell’Etna, mentre il governo nazionale ha confermato la volontà di sostenere gli investimenti rivolti al nostro territorio».

NEL SITO PRODURRE FETTE DI SILICIO A 12 POLLICI

Lo dicono Giovanni Musumeci, segretario territoriale della Ugl di Catania, e di Angelo Mazzeo, segretario provinciale della federazione Ugl metalmeccanici, che rilanciano l’auspicio di vedere impiantata presto nel sito produttivo dell’Etna valley anche la produzione di fette di silicio a 12 pollici. "Proprio lo scorso dicembre avevamo avuto modo di interloquire con il ministro Urso su questo, come su altri argomenti riguardanti lo sviluppo della nostra zona industriale, e oggi abbiamo avuto la dimostrazione che c'è interesse e voglia a dare un’opportunità ai nostri giovani e ricadute economiche a quest’area che ne ha tanto bisogno., aggiungono.

I NUMERI

StMicroelectronics è leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica e con oltre 50mila dipendenti in tutto il mondo, dodicimila dei quali in Italia. Quello di Catania è uno dei principali siti manifatturieri di St. Ospita 5.000 dipendenti. Il 41 % è laureato, il 59% ha un diploma di scuola superiore. Più di 1.200 persone lavorano nel settore Ricerca e sviluppo. Sono 70 le domande di brevetto depositate ogni anno da ricercatori del sito di Catania. Duemilatrecento persone sono impegnate in attività di produzione e circa 2.000 lavorano inoltre nell’area catanese a supporto dei sistemi e delle macchine acquistate per la produzione.

