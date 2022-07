Su tassonomia maggioranza Ursula spaccata, italiani divisi

STRASBURGO, 06 LUG - Maggioranza Ursula spaccata a metà e anche quella che in Italia sostiene il governo Draghi nettamente divisa. E' quanto emerge dai tabulati sul voto al Pe sulla tassonomia. A votare per il rigetto dell'atto delegato sono stati Verdi, Sinistra e S&D. Per mantenere l'atto delegato hanno votato invece Ppe, Ecr, Id e la maggioranza del gruppo Renew (poco meno di 30 i dissidenti tra i liberali). I voti in dissenso nel Ppe sono stati 36, quelli nei socialisti 21.Tra gli italiani Pd (compatto nel voto), M5S e Verdi hanno votato per il rigetto, FI, Fdi, Lega e Iv hanno votato contro. Le due esponenti diamiani si sono astenute.

