Superbonus: 15 miliardi di risparmi in bollette, 500 a testa

ROMA, 20 DIC - Per il Superbonus si calcola un impatto positivo sull'ambiente pari a 979 mila tonnellate di CO2 risparmiata a cantieri conclusi e un risparmio medio annuo in bolletta di 500 euro per ogni beneficiario e di 15,3 miliardi di euro totali. Lo rivela il 13/o Rapporto GreenItaly, realizzato dalla Fondazione Symbola e da Unioncamere, con la collaborazione del Centro Studi Tagliacarne. Gli incentivi fiscali e bonus statali hanno fatto registrare una crescita degli investimenti (+25%) in riqualificazione del patrimonio abitativo nel 2021. Nella filiera arredo-casa, il 95% del legno viene riciclato per produrre pannelli per l'arredo, mentre il 67% delle imprese utilizza materie prime seconde e l'81% legno prodotto in modo sostenibile.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA