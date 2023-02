ROMA, 17 FEB - Sono in vigore da oggi le nuove regole sui bonus edilizi, con lo stop alla possibilità di ricorrere alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura e il divieto per le pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti fiscali. E' stato infatti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto varato ieri dal consiglio dei ministri con le misure urgenti in materia di cessione dei crediti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA