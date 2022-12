Superbonus: Giorgetti, proroga al 31 dicembre in manovra

ROMA, 15 DIC - La proroga del Superbonus al 31 dicembre "probabilmente confluirà nella legge di bilancio: perché è un problema di tempi di conversione di questo decreto-legge; se il decreto sfora e l'approvazione definitiva va nel 2023 forse è meglio per tutti che sia" in manovra. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, lasciando il Senato. Le delibere condominiali dovranno essere fatte però "entro l'11 novembre", ha aggiunto. Per i crediti invece la proposta del governo "è quella", cioè le 3 cessioni e Sace, ha detto, specificando che il possibile intervento di Cdp per il Superbonus "non è contemplato in norma".

