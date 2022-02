Superbonus: Giorgetti, si rimedierà a breve, anche sanzioni

ROMA, 17 FEB - "Sul superbonus il governo è intervenuto, diciamo così in modo rozzo con il blocco delle cessioni. Credo che a questo problema che ha creato oggettivamente una situazione di blocco e grave tensione nel settore si rimedierà a brevissimo con un provvedimento di urgenza, che contemplerà però anche altre misure credo per formalizzare l'attività economica legata all'edilizia e al superbonus, comprese - credo di poter anticipare - anche nuovi strumenti sanzionatori per reprimere ed evitare che succeda ancora". Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti in question time al Senato.

