Superbonus, lavori per 62 miliardi ammessi al 31/12

ROMA, 11 GEN - Al 31 dicembre 2022 gli investimenti totali ammessi a detrazione per il Superbonus al 110% sono arrivati a 62,49 miliardi di euro, per un totale di detrazioni previste a fine lavori, a carico dello Stato, di 68,74 miliardi. Lo rende noto l'Enea. Le asseverazioni (cioè le certificazioni della conformità degli interventi alla normativa) sono arrivate a 359.440. I lavori conclusi ammontano a 46,63 miliardi, con detrazioni maturate per 51,29 miliardi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA