Superbonus: Leo, ipotesi fondo per integrare quote indigenti

ROMA, 16 NOV - "Dal 2023 si apre una pagina nuova, quella del famoso 90% sia per le villette, sia per i condomini", con delle condizioni per le prime, fra cui "la prima casa, i 15.000 euro come tetto di reddito ed una innovazione che aprirà la strada ad un meccanismo che potrà esser attuato con la riforma fiscale", ossia il "quoziente familiare". Così il viceministro all'Economia Maurizio Leo sul Superbonus. Al Censis, Leo ha parlato di "ipotesi allo studio" per venire incontro chi si dovesse trovare "in situazioni di indigenza", soprattutto nel caso dei condomini, ventilando la "creazione di un fondo, che possa integrare" anche quel 10%.

