Superbonus: Pichetto, imprese a rischio,lavoriamo su crediti

BOLOGNA, 20 FEB - Per quanto riguarda il Superbonus "la grande questione è data dai crediti incagliati. Il problema è che le imprese hanno in pancia più di 15 miliardi di credito verso lo Stato e non riescono a incassare. Un credito che potrebbe determinare il fallimento di queste imprese". È quanto ha detto il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, nel corsi dell'incontro 'Il mercato alla prova dei fatti: crisi energetica superata?' in corso a Illumia a Bologna. "Siamo pronti come governo a chiedere una valutazione", ha garantito Pichetto Fratin.

