Tassi sui mutui tornano sopra 2%, massimo da 2 anni e mezzo

ROMA, 10 MAG - I tassi sui mutui tornano sopra il 2% portandosi sui massimi da più di due anni e mezzo. Secondo i dati della Banca d'Italia, nel mese di marzo i tassi di interesse sui prestiti erogati alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Tasso Annuale Effettivo Globale, TAEG) si sono collocati al 2,01 per cento contro l'1,85 di febbraio. Non erano così alti da agosto 2019, quando si sono attestati al 2,08 per cento.

