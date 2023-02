Terna: al via seconda edizione premio dedicato alla fotografia

ROMA, 15 FEB - Terna lancia il "Premio Driving Energy 2023 - Fotografia Contemporanea", seconda edizione del concorso gratuito aperto a tutti i fotografi in Italia, che avranno tempo fino al 30 giugno per iscriversi. "Elogio dell'equilibrio" è il tema scelto per quest'anno. Il concorso prevede il Premio Senior, del valore di 15mila euro, aperto ai partecipanti dai 31 anni in su; il Premio Giovani, del valore di 5mila euro, dedicato ai fotografi fino ai 30 anni, e la Menzione per l'Opera più votata da Terna, del valore di 2mila euro, aperta a tutte le categorie. A questi si aggiungono altri due riconoscimenti: il Premio Amatori, del valore di 5mila euro, aperto a coloro che non rientrano nelle categorie "autori" e "professionisti", e la Menzione Accademia, del valore di 2mila euro, aperta agli studenti iscritti alle realtà di alta formazione nei settori attinenti al premio. I lavori fotografici finalisti verranno esposti in una mostra aperta gratuitamente al pubblico, allestita al Palazzo delle Esposizioni, che verrà inaugurata con la proclamazione dei cinque vincitori. La prima edizione del concorso ha visto la partecipazione di oltre 1.300 candidati di ogni età, dai 18 agli 85 anni, provenienti da tutto il territorio italiano, e la selezione di 40 opere finaliste. Curatore del premio, per il secondo anno, è Marco Delogu, figura di rilievo internazionale nel mondo della fotografia. Regolamento, modalità di iscrizione e informazioni sul progetto si trovano sul sito premiodrivingenergy.terna.it

