Tesoro: Btp Italia al via lunedì, tasso minimo all'1,6%

ROMA, 11 NOV - Il tasso cedolare (reale) annuo minimo garantito della diciottesima emissione del BTP Italia, al via da lunedì 14 novembre, è fissato all'1,60%, pari cioè alla precedente emissione di metà giugno scorso. Lo comunica il Mef in una nota. Il tasso definitivo sarà stabilito con una successiva comunicazione all'apertura della quarta giornata di emissione, nella mattinata di giovedì 17 novembre e potrà essere confermato o rivisto al rialzo rispetto a quello oggi comunicato. Il titolo, con godimento 22 novembre 2022 e scadenza 22 novembre 2028, è un BTP indicizzato al tasso di inflazione italiana (Indice FOI, senza tabacchi - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi), con cedole corrisposte ogni 6 mesi insieme alla rivalutazione del capitale per effetto dell'inflazione dello stesso semestre. La Prima Fase del periodo di collocamento, dedicata a risparmiatori individuali ed affini, si svolgerà dal prossimo lunedì 14 novembre fino a mercoledì 16 novembre 2022, salvo chiusura anticipata. Il codice ISIN del titolo per questa Prima Fase è IT0005517187.

