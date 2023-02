Tesoro: dal 6 marzo nuova emissione del Btp Italia

ROMA, 06 FEB - Da lunedì 6 a giovedì 9 marzo si terrà una nuova emissione del Btp Italia, il titolo di Stato indicizzato al tasso di inflazione nazionale pensato per il risparmiatore individuale. Lo comunica Il ministero dell'Economia e delle Finanze. Il nuovo Btp Italia, le cui caratteristiche saranno in linea con le precedenti emissioni, avrà una durata di 5 anni ed è previsto un premio fedeltà pari all'8 per mille per coloro che acquistano il titolo all'emissione e lo detengono fino a scadenza, il 14 marzo 2028.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA