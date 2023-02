ROMA, 10 FEB - Salgono al 3,179% i rendimenti dei bot annuali collocati oggi dal Tesoro per 7 miliardi di euro. In particolare i titoli, con scadenza 14 febbraio 2024, hanno ricevuto offerte per 9,6 miliardi di euro con un rapporto di copertura di 1,38.

