Tim: cede ad Ardian quota in Inwit

MILANO, 14 APR - Tim e Ardian, fondo di investimento privato, hanno raggiunto un accordo per l'acquisizione da parte di un consorzio guidato da Ardian di una quota detenuta da Tim pari al 41% della holding Daphne 3, che attualmente detiene a sua volta una quota del 30,2% in Infrastrutture Wireless Italiane. Al perfezionamento dell'operazione, il consorzio guidato da Ardian deterrà una partecipazione del 90% del capitale di Daphne 3. L'accordo raggiunto si basa su una valorizzazione dell'azione Inwit pari a 10,75 euro (cum dividend) e corrisponde a un incasso per Tim di circa 1,3 miliardi di euro.

