MILANO, 04 MAR - Ancora uno scivolone per Tim in Piazza Affari, che si porta sui suoi minimi storici: il titolo, passato anche per l'asta di volatilità, segna un calo del 7% a 0,27 euro. Gli operatori non hanno apprezzato i conti e la 'guidance' approvati dal Cda, con l'Opa di Kkr sempre più lontana e il titolo che è tornato ai livelli più bassi precedenti alla proposta del fondo Usa.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA