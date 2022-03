Tim: corre in Borsa (+4%) Labriola incontra investitori

MILANO, 07 MAR - Corre Tim in Piazza Affari nel giorno in cui l'amministratore delegato Pietro Labriola incontra gli investitori per illustrare le strategie del Gruppo dopo i conti. Partito male tra i 13 titoli congelati al ribasso, Tim ha invertito la rotta e segna un balzo del 4,33% a 26,09 centesimi, risalendo così dai minimi toccati la scorsa settimana a seguito dei conti. Un balzo che avviene in un mercato depresso dalla guerra in Ucraina, con l'indice Ftse Mib in calo del 3% circa.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA