MILANO, 12 DIC - Tim fa un altro passo avanti in Borsa dove conclude la seduta in rialzo del 3% a 0,21 euro sulle scommesse di un ruolo di Kkr in una possibile opa per la società della rete Netco. L'ipotesi aveva permesso già venerdì al titolo di rivedere la soglia di 0,20 euro. In attesa di indicazioni dal governo in settimana è in programma giovedì il cda della gruppo di tlc.

