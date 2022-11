Tim: in 9 mesi ricavi servizi +0,5%, ebitda a 4,5 miliardi

MILANO, 09 NOV - Nel bilancio al 31 dicembre 2020, ricorda una nota, erano state iscritte imposte differite attive (Deferred Tax Asset) per un importo pari a 6.569 milioni di euro; nel bilancio al 31 dicembre 2021 era poi stata effettuata una parziale svalutazione per un importo pari a -3.913 milioni di euro, principalmente connesso all'allungamento a 50 anni del periodo di assorbimento del Tax asset e alla mutata valutazione circa la distribuzione temporale della recuperabilità delle attività per imposte anticipate di Tim.

