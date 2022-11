Tim: Labriola, Netco vorrei chiamarla Telecom Italia

MILANO, 16 NOV - "Mi piacerebbe poter chiamare la nostra Netco: Telecom Italia". Lo ha detto Pietro Labriola, parlando della società per rete, agli oltre 1.000 manager del gruppo riuniti, alla presenza del presidente Salvatore Rossi, in un management meeting per la presentazione dei risultati del terzo trimestre. Il piano di separazione sta andando avanti, ma, ha precisato, "per tutto il 2023 vi assicuro che Tim sarà ancora un'azienda unica".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA