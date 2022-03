MILANO, 04 MAR - Tim è stata riammessa agli scambi in Piazza Affari, dopo un lungo congelamento intorno al traguardo di metà seduta. Il titolo cede il 15,43% a 0,25 euro, portandosi così su un nuovo minimo storico all'indomani della prima reazione sui conti, diffusi mercoledì sera, e sulle stime per l'anno in corso, giudicate 'prudenti' dagli analisti.

