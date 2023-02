MILANO, 02 FEB - Tim vola in Borsa grazie all'offerta non vincolante di Kkr per l'acquisizione di una partecipazione nella rete. Il titolo ha chiuso la seduta con un balzo del 9,54%, a 0,287 euro, ai massimi dallo scorso giugno.

