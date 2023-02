Tirso: Uiltec, a rischio anche i 197 dipendenti

TRIESTE, 06 FEB - "C'è più che un timore che la questione esuberi alla Tirso non sia affatto finita con i somministrati, ma minacci anche i 197 dipendenti rimasti". Lo ha detto il segretario regionale Uiltec del Friuli Venezia Giulia, Andrea Rizzo, riferendosi al mancato rinnovo, da oggi, dei contratti per 47 lavoratrici e lavoratori somministrati dello stabilimento dell'industria tessile Tirso di Muggia (Trieste). I 47 sono in maggior parte dipendenti donne e giovani che lavoravano in azienda già da anni. "C'è il rischio - ha spiegato Rizzo - che accanto alla già drammatica situazione del lavoro nel triestino si scateni un ulteriore problema sociale, aggravando il problema dell'occupazione femminile". Intanto, mercoledì è prevista un'assemblea dei lavoratori convocata nello stabilimento. Dalla Cgil, invece, fanno sapere che oggi inizieranno le assemblee per ciascun turno di lavoro. "Attendiamo li primi riscontri per valutare azioni", spiegano alla Cgil.

