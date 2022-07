Tlc: Agcom, mercato mobile resta altamente concentrato

ROMA, 29 LUG - "Il mercato della telefonia mobile si conferma altamente concentrato dal punto di vista concorrenziale. Tre operatori, Tim, Vodafone e Wind Tre, con quote tra loro relativamente simili, intorno al 30%, rappresentano poco meno del 90% del mercato. Va tuttavia osservato come, nel corso del 2021, Vodafone e Wind Tre abbiano perso 2,2% punti percentuali in favore di Iliad e dei cosiddetti Mvno, gli operatori mobili virtuali, che registrano complessivamente un aumento del fatturato dell'8,3% rispetto al 2020". E' quanto si legge nella relazione annuale dell'Agcom, presentata alla Camera dal presidente Giacomo Lasorella. "Nel mercato della rete fissa - rileva l'Autorità - si conferma il trend di crescita del traffico dati, che registra un +15,9% rispetto al 2020" tuttavia "permangono alcune differenze strutturali tra le diverse macroaree del Paese. Al Nord-Ovest e al Centro la diffusione degli accessi con velocità maggiori di 100 Mbit/s è superiore rispetto alla media nazionale, mentre al Sud e nelle Isole i valori sono decisamente inferiori".

