Tlc: Tim Brasil sbarca in Antartide col 4G

RIO DE JANEIRO, 14 DIC - Tim Brasil ha siglato un'intesa per lo sviluppo della connessione 4G della stazione antartica brasiliana "Comandante Ferraz", nella penisola di Keller. L'operatore ha rilevato il progetto avviato dalla società di telecomunicazioni latinoamericana Oi, dopo l'acquisizione degli asset mobili. Lo rende noto Tim Brasil. La stazione - importante centro di ricerca su rinnovabili e cambiamenti climatici - dispone di un sistema di antenne con sensori intelligenti, che riducono il rischio di interruzioni per il ghiaccio. L'accordo prevede l'ampliamento del 4G e il miglioramento dei servizi. Nel commentare l'accordo, il vice-presidente per gli affari regolamentari, istituzionali e comunicazione di Tim Brasil, Mario Girasole, ha affermato: "Siamo orgogliosi di garantire le comunicazioni mobili in un luogo così rilevante per la ricerca. Ne trarrà beneficio sia il flusso di informazioni per lo scambio di conoscenze e lo svolgimento delle operazioni, sia la prossimità delle persone impegnate nella stazione Antartica con le loro famiglie. Il nostro impegno sarà trasferire anche in questo luogo straordinario il potere delle connessioni della tecnologia mobile".

