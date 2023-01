Tlc: Urso, lavoriamo con Mef per taglio Iva a imprese

ROMA, 17 GEN - "Le imprese nel settore delle telecomunicazioni sono fortemente sotto pressione, per questo stiamo verificando con il Ministero dell'Economia, il tema delicato ma importante della riduzione dell'Iva. Secondo le stime del Ministero delle Economie e delle Finanza, il passaggio dal 22% al 10% costerebbe circa 553 milioni di euro che arriverebbero a 784 milioni riducendo l'aliquota al 5%". Lo afferma il Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in un' audizione al Senato sulle linee programmatiche nel settore delle comunicazioni, aggiungendo di essere al lavoro con il Mef anche "per trovare le necessarie coperture".

