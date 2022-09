Torna a Torino l'Italian Tech Week, l'innovazione alle Ogr

TORINO, 13 SET - Torna a Torino l'Italian Tech Week, organizzata dal gruppo Gedi alle Ogr il 29 e 30 settembre. Molti i temi che verranno toccati nei due giorni: innovazione, intelligenza artificiale, mobilità, cybersecurity, crypto, Nft, cultura, tecnologie per contrastare il cambiamento climatico, metaverso. Guest star dell'edizione 2022 sarà Patrick Collison, ceo e co-fondatore di Stripe, che dialogherà con John Elkann. Moltissimi i relatori italiani e internazionali: Giuseppe Cataldo (Nasa), Loris Degioanni (Sysdig), Eric Demuth (Bitpanda), Federico Faggin, Roya Mahboob (Robotic Afghan Girls), Simone Mancini (Scalapay), Sami Marttinen (Swappie), Felix Ohswald (GoStudent), Alessandra Perrazzelli (Banca d'Italia), Anna Petrova (Startup Ukraine), Diego Piacentini (ExorSeeds), Alec Ross (Bologna Business School), Peter Ternström (Jetson Aero). "La tecnologia e l'innovazione sono il futuro di Torino. In particolare per l'Intelligenza Artificiale i lavori sono in corso, stiamo lavorando allo Statuto della Fondazione", sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo. "Vogliamo indagare le traiettorie del futuro, dare spazio al gusto di sperimentare", aggiunge il segretario generale della Fondazione Crt, Massimo Lapucci. "La ricerca come sempre creerà innovazione, aprirà strade oggi imprevedibili, per esempio per il contrasto al cambiamento climatico o nella cura di malattie oggi incurabili; nasceranno nuove aziende, che creeranno posti di lavoro per mestieri che ancora non esistono. Il progresso e il benessere abitano da quelle parti" spiega Riccardo Luna, direttore dell'Italian Tech.

