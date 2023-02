Turismo: a novembre balzo spesa italiani all'estero, +71%

ROMA, 10 FEB - Balzo, nello scorso novembre, delle spese dei tutisti italiani all'estero che sono salite del 71% a 2,1 miliardi di euro a fronte di un aumento del 42% di quelle degli stranieri nel nostro paese. E' quanto si ricava dalle statistiche della Banca d'Italia secondo cui, a novembre, la bilancia dei pagamenti turistica dell'Italia ha così registrato un avanzo di 0,3 miliardi di euro, "appena inferiore a quello registrato nello stesso mese del 2021 e del 2019 (0,4 miliardi in entrambi i casi)". Anche nel confronto con novembre 2019 l'incremento delle entrate è risultato di entità inferiore a quello delle uscite (2 contro 8 per cento). Negli ultimi tre mesi per i quali sono disponibili i dati (settembre-novembre 2022) la spesa degli stranieri in Italia è risultata del 43 per cento superiore a quella del corrispondente periodo del 2021; quella dei viaggiatori italiani all'estero del 75 per cento. Si conferma il pieno recupero rispetto ai valori pre-pandemici per entrambi i flussi.

