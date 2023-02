Turismo da record a Carnevale, 3 miliardi il giro d'affari

ROMA, 20 FEB - Turismo da record per il Carnevale 2023. Arrivano a cinque milioni i visitatori alle iniziative della settimana clou, destinata a chiudersi domani, martedì grasso. Con due milioni di pernottamenti in strutture a pagamento, alberghi e Bed and Breakfast in stragrande maggioranza. Per un giro d'affari complessivo vicino ai tre miliardi. A stimarlo una indagine di Cna Turismo e Commercio condotta tra gli associati di tutt'Italia che l'ANSA pubblica in anteprima. Altro dato confortante è la massiccia presenza dei vacanzieri stranieri in un mese tradizionalmente poco turistico quale febbraio. Saranno circa 500mila i cittadini venuti in Italia da oltre confine per godersi queste manifestazioni di autentico sapore popolare e rappresentare il motore economico del periodo: da soli garantiscono la metà dei pernottamenti prenotati, un milione sui due milioni in totale. E' Venezia con il suo storico Carnevale a svolgere la parte del leone per presenze e giro d'affari, confermandosi una delle capitali mondiali degli eventi, forte di radici che affondano nei secoli già cantate da Carlo Goldoni. A seguire una damigella di lusso quale Viareggio con i suoi carri allegorici. Al terzo posto Ivrea, in particolare per il momento culminante, la Battaglia delle arance, un antico episodio che ha segnato la sua storia. Ma eventi affascinanti e Carnevali storici si tengono in ogni parte d'Italia, da Fano a Putignano, da Acireale a Cento.

