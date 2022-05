Twitter: causa investitori a Musk, ha manipolato il mercato

NEW YORK, 26 MAG - Alcuni investitori di Twitter fanno causa a Elon Musk per il ritardo nella comunicazione alla Sec della sua quota in Twitter prima che presentasse la sua offerta per la società che cinguetta. Gli investitori accusano Musk di aver risparmiato 156 milioni di dollari non comunicando tempestivamente di aver superato la soglia del 5% di Twitter entro il 14 marzo. Il patron di Tesla ha comunicato solo agli inizi di aprile di avere il 9,2% della società. "Ritardando la comunicazione Musk ha manipolato il mercato e acquistato titoli Twitter a un prezzo artificialmente basso", si legge nell'azione legale.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA