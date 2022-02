ROMA, 24 FEB - La guerra in Ucraina fa balzare i prezzi sui mercati mondiali delle materie prime alimentari che erano già su alti livelli a causa di una serie di fattori. In particolare il grano, di cui l'Ucraina è un forte paese esportatore, sale di oltre il 5% e si temono così conseguenze a catena sui prezzi dei prodotti di base quale pane e pasta. Crescita anche per il mais e l'olio di palma.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA