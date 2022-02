ROMA, 24 FEB - La Banca d'Italia, assieme alla Bce "sta strettamente monitorando le implicazioni della situazione in Ucraina" e "attuerà le sanzioni" "decise dalla Ue e dai governi europei". E' quanto fanno sapere fonti di Via Nazionale che ricordano come le banche dell'Eurosistema condurranno "una valutazione complessiva delle previsioni economiche alla riunione di marzo, che terrà conto anche dei recenti sviluppi geopolitici".

