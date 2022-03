Ucraina: Conadi lavora ad accoglienza minori in Italia

MILANO, 10 MAR - Il Conadi, il Consiglio nazionale diritti infanzia e adolescenza, sta organizzando l'accoglienza di minori Ucraini in Italia. Si tratta, si legge in un messaggio pubblicato sul sito dell'organizzazione, di ospitalità 'temporanea', cioè legata al periodo dell'emergenza, che può essere prestata sia da una famiglia che persona singola. Non si tratta di adozione né affido internazionale, né, precisa il Conadi, esiste la possibilità che i bambini vengano in futuro adottati. Chi volesse dare la propria disponibilità all'accoglienza temporanea può inviare una mail all'indirizzo accoglienza@conadi.it indicando, tra le altre cose, i propri recapiti, il numero e l'età dei bambini ospitabili, il periodo di disponibilità all'accoglienza.

