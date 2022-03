Ucraina:Fmi, allargamento guerra devasterebbe economia mondo

ROMA, 05 MAR - Un allargamento del conflitto in Ucraina "avrebbe conseguenze ancora più devastanti" per l'economia mondiale che già sconta "serie conseguenze" dal conflitto. E' quanto scrive l'Fmi in un rapporto dedicato all'impatto della guerra dopo la riunione del board. Per l'organismo basato a Washington si vedono effetti su "prezzi di energia e materie prime come il grano e altri beni alimentari, aggiungendo una pressione inflazionaria" già elevata. "I prezzi avranno un impatto mondiale specie sulle famiglie più povere". Effetti negativi sull'economia mondiale e i mercati finanziari anche dalle sanzioni alla Russia. L'Ucraina ha richiesto al Fondo Monetario Internazionale un finanziamento di emergenza pari a 1,4 miliardi di dollari che "sarà esaminato dal board" dell'organismo all'inizio della prossima settimana. Il paese sta sopportando "già danni economici, oltre a quelli umani, notevoli", "e al momento molto difficile stabilire le necessità di finanziamento ma è già chiaro che il paese dovrà affrontare notevoli costi di ricostruzione e ripresa". L'Ucraina vede la chiusura di porti e aeroporti, il danneggiamento o distruzione di strade e ponti oltre a più di un milione di rifugiati fuggiti nei paesi confinanti

