Ucraina: Gentiloni, verso taglio stime economiche Ue

ROMA, 09 MAG - "Le prospettive economiche" dell'Ue "sono nuovamente offuscate dall'incertezza" ed "è chiaro che la guerra avrà un impatto economico significativo e che le nostre precedenti previsioni dovranno essere tagliate". Lo ha detto il commissario economico per l'Economia, Paolo Gentiloni, alla Conferenza della Giornata dell'Europa a Lisbona, sottolineando che la guerra in Ucraina ha costretto l'Ue a rivedere le stime di crescita del 4% presentate a gennaio. "Dobbiamo mantenere politiche fiscali agili e reattive, proprio come abbiamo fatto durante la pandemia", ha rimarcato Gentiloni, ricordando che la Commissione fornirà a fine mese le linee guida aggiornate per le politiche di bilancio nazionali per il 2023.

