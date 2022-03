ROMA, 05 MAR - il gruppo spagnolo Inditex, titolare del marchio Zara, ha "sospeso tutte le attività in Russia". E' quanto annuncia il gruppo in una nota che ricorda come nel paese vi siano 502 negozi, di cui 86 Zara, oltre al canale di vendita online. La Russia rappresenta l'8,5% dell'Ebit totale del gruppo. Il gruppo sottolinea che attuerà un "piano speciale di sostegno" agli oltre 9000 dipendenti nel paese.

