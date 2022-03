MILANO, 03 MAR - Sempre in caduta il rublo sui mercati valutari internazionali: la moneta russa in avvio di contrattazioni ha toccato un minimo a 117 contro il dollaro, per poi muoversi attorno a 115 punti, in calo dell'8% rispetto alla chiusura di ieri. In leggerissimo calo (-0,2%) l'euro sul dollaro, a quota 1,11.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA