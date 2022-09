Ucraina: S&P, prezzo fertilizzanti mina sicurezza alimentare

MILANO, 12 SET - I prezzi dei fertilizzanti "spinti a livelli insostenibilmente elevati dal conflitto russo-ucraino" mettono a rischio la sicurezza alimentare globale. Lo afferma un report di S&P Global Ratings. Secondo gli analisti, i prezzi di fosfati, urea e potassa sono saliti rispettivamente del 190%, 170% e 280% negli ultimi due anni, "spinti ai massimi storici dalle interruzioni delle forniture legate alla pandemia e aggravate dalla guerra Russia-Ucraina e dalle restrizioni alle esportazioni cinesi". "Questa situazione ha portato a un aumento dei profitti delle aziende produttrici di fertilizzanti e a un miglioramento della loro qualità del credito, ma ha anche distrutto la domanda degli agricoltori, che non possono permettersi i fertilizzanti, aumentando quindi anche l'insicurezza alimentare in tutto il mondo", spiega il reporto di S&P Global Ratings, secondo il quale ci sarebbe "la necessità di ridurre la dipendenza dalla Russia, il più grande esportatore di fertilizzanti al mondo". "Tuttavia, gli investimenti necessari a porre fine alla dipendenza dai fertilizzanti russi e bielorussi sono ostacolati dall'alta inflazione, dalla carenza di forniture e, nel caso dei fertilizzanti azotati, dalle incertezze sulla configurazione di nuove normative per la decarbonizzazione del settore", conclude S&P Global Ratings.

