ROMA, 12 GEN - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi sono ''in arrivo'' a Kiev. Lo si apprende da un tweet del ministro che pubblica la foto di loro due in treno verso la capitale ucraina.

