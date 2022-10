Ue-19: prezzi produzione industriale agosto +43,3%% anno

BRUXELLES, 04 OTT - Nel mese di agosto 2022, i prezzi alla produzione industriale sono aumentati del 5,0% nell'area dell'euro e del 4,9% nell'Ue, rispetto a luglio. E' quanto si legge nelle stime di Eurostat, Ad agosto 2022, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, i prezzi alla produzione industriale sono aumentati del 43,3% nell'eurozona e del 43,0% nell'Ue. Nell'Unione, spiega l'ufficio statistico europeo, i prezzi alla produzione industriale sono aumentati su luglio dell'11,9% nel settore energetico, dello 0,9% per i beni di consumo non durevoli, dello 0,3% per i beni strumentali e per i beni di consumo durevoli e dello 0,1% per i beni intermedi.

