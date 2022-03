Ue apre consultazione su quadro aiuti di Stato per energia

BRUXELLES, 10 MAR - La Commissione europea ha inviato agli Stati membri una bozza di proposta per stabilire un quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia dell'Ue per rispondere al caro energia esacerbato dalla guerra in Ucraina. "La guerra di Putin all'Ucraina avrà effetti anche sull'economia Ue ora e nei mesi a venire. Siamo quindi pronti a utilizzare tutta la flessibilità del nostro pacchetto di strumenti per gli aiuti di Stato per consentire agli Stati membri di sostenere le imprese e i settori gravemente colpiti", ha detto la vicepresidente Ue, Margrethe Vestager.

