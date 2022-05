Ue, con stop a gas russo -2,5% crescita e +3% inflazione

BRUXELLES, 16 MAG - Lo stop al gas russo potrebbe costare il 2,5% della crescita e il 3% del tasso di inflazione per l'Ue. E' quanto si legge nelle previsioni economiche della Commissione per la primavera che registrano il persistere di "un'elevata incertezza" dovuta alla guerra in Ucraina delineando, con il taglio delle forniture di gas da Mosca, anche lo scenario peggiore. Scenario che, nel 2023, costerebbe all'Europa un punto di crescita e oltre l'1% in termini di inflazione.

